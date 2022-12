Guendalina protesta per la vittoria di Antonella al televoto | “Bot! È uno scandalo”

Leggi su biccy

(Di martedì 27 dicembre 2022) Sui social nell’ultima settimana si respirava un’aria non troppo positiva perFiordelisi e infatti l’influencer campana in tutti i sondaggi web era in netto svantaggio rispetto ad Oriana Marzoli. Anche per questo siamo rimasti tutti spiazzati ieri nel vedere l’esito deldel GF Vip. AncheTavassi ha commentato ladie l’ha fatto in maniera molto ‘accesa’. L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi ha pubblicato una serie di storie contro quella che lei e il fratello Edoardo chiamano ‘Vittimella’. “Ragazzi questo è uno. Sì, è veramente una cosasa, io vorrei solo dire adche i suoi veri fan sono dei bot. Poraccia è convinta, ma davvero. Io vorrei solo che tutti sapessero che realmente ...