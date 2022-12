Guardate questo messaggino | Ballando | la Lucarelli asfalta Mariotto | Foto

(Di martedì 27 dicembre 2022) Un durissimo botta e risposta quello trae Selvaggiache accende queste giornate che seguono la finalissima dicon le Stelle.in un'intervista al Corriere ha attaccato senza se e senza ma lacon parole piuttosto pesanti: "Selvaggia si batte per le — giuste — crociate a favore delle donne ma le detesta tutte; se sono amate le deve odiare, è fatta così, è leone: si fa come dico io e solo io ho ragione". Poiha rincarato la dose: "La raccomandazione che mi fanno sempre gli autori è una: fai come faresti. Lo sanno che la spontaneità è irraggiungibile attraverso il controllo. Selvaggia ha la fissa del mandante, del complotto, ma perché vive molto sui social, un mondo fatto di hater, cospiratori e congiure… Noi abbiamo una ...

Today.it

Starete meglio elo noteranno tutti, l'amore entra nel vivo ma occhio all'estate. Gemelli ...al futuro con maggiore fiducia. Capricorno Vivrete giorni non molto entusiasmanti sotto ..."La Juve non ha mai rubato" "applauso mi commuove - le parole di Moggi, che ha 85 anni - in ... Voi parlate di passaporti: si canta fratelli d'Italia, poichi sta in nazionale quello che ... I titoli da non perdere questo weekend di Natale su Netflix