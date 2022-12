Gravissimo lutto nel mondo della musica | il tragico annuncio di Claudio Baglioni

Corriere del Mezzogiorno

Vigilia di Natale amara per il mondo della politica. Che deve fare i conti con un: è morto a 65 anni il presidente del consiglio di Stato Franco Frattini , più volte ministro della Repubblica ed esponente di Forza Italia. Secondo quanto si apprende il decesso è ...Graveper l'attrice Kim Cattrall, la madre di 93 anni ha perso la vita: è stata proprio lei a pubblicare un post sui social Unè quello che ha colpito la famiglia della famosa attrice di Sex and the City, Kim Cattrall . Purtroppo la madre si è spenta per sempre ed è stata proprio la figlia ad avvisare i suoi ... Grave lutto per la sanità pugliese È morto il professor Lucio Armenio Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...Lumezzane piange la scomparsa di Michela Ghio, nota e stimata imprenditrice del paese. Si è spenta la vigilia di Natale, a soli 54 anni: da tempo lottava contro una malattia che, purtroppo, non le ha ...