Grande Fratello Vip | Il padre di Antonella Fiordelisi massacrato dall' ex fidanzato della figlia | Pagliaccio | riprenditi

Ieri, lunedì 26 dicembre 2022, è andata in onda la venticinquesima puntata delVip . L'ultimo appuntamento con il reality show targato Mediaset ha consacrato Antonella Fiordelisi come la preferita del pubblico. Gf Vip, l'ex fidanzato di Antonella Fiordelisi ...Vip', trasmesso ieri da Canale 5, è stato il programma più seguito della serata televisiva, con una media di 2.416.000 spettatori con il 19.1% di share. Al secondo posto, 'La Bella e ...La VIP è grata di essere stata la preferita e riconosce, nonostante tutto, di avere delle cose in comune con la bella venezuelana ...Chi è il tuo concorrente preferito della quindicesima settimana del GF Vip 7 Qui di seguito il sondaggio da votare ...