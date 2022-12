Grande Fratello Vip | Attilio Romita si sfoga | “Sono rimasto solo | nessuno mi ha fatto gli auguri a Natale” Signorini | “Non è il caso che ti dica altro”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 dicembre 2022)lontano da parenti e amici per i concorrenti delVip. I vipponi stanno trascorrendo infatti questi giorni di festa nella casa più spiata d’Italia: la Vigilia dihanno aperto i regali che hanno mandato loro i propri cari, facendo il pieno di. Tutti, tranne, che èdeluso e amareggiato dalche né sua figlia né la sua amata compagna Mimma l’abbiano pensato. Così, durante la puntata andata in onda lunedì 26 dicembre, l’ex mezzobusto del Tg1 si èto con Alfonso, riversando sul conduttore tutta la sua frustrazione per non esser stato considerato dai suoi cari: “Glime li ha fatti mio cugino, che è una ...