Governo | Berlusconi | ' bene la manovra ora la riforma della giustizia'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 27 dicembre 2022) Roma, 27 dic (Adnkronos) - "Considero questala migliore possibile nelle condizioni date". Si poteva fare di più? "Nel merito non credo. Le questioni che abbiamo sollevato hanno trovato una risposta. Forse va messo a punto il metodo, dobbiamo abituarci a lavorare meglio insieme, evitando il rischio di scaricare sul Parlamento nodi irrisolti. Ma oggettivamente il tempo era molto poco e i problemi molto grandi". Lo dice Silvioa 'Repubblica'. "Penso alla, sulla quale il ministro Nordio ha dato indicazioni basate su una solida cultura garantista che è anche la nostra. Penso anche allaburocratica, con l'abolizione del regime delle autorizzazioni preventive, per l'edilizia e per l'avvio delle attività di impresa", spiega tra le altre cose ...