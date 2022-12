“Gli Usa vogliono uccidere Putin”

(Di martedì 27 dicembre 2022) Il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, in un’intervista all’agenzia Tass ha denunciato l’esistenza di un piano per assassinare il presidente russo, Vladimir, “funzionari anonimi” del Pentagono. Il ministro degli esteri russo Lavrov svela l’esistenza di un piano per eliminarecitando “funzionari anonimi” del Pentagono Lavrov ha parlato di un “attacco decapitante” contro il Cremlino. “Alcuni ‘funzionari anonimi’ del Pentagono – ha detto il ministro degli Esteri di Mosca – hanno effettivamente espresso la minaccia di sferrare un ‘attacco decapitante’ al Cremlino, che in realtà è una minaccia di tentato omicidio del presidente russo”. “Se tali idee sono davvero ponderate da qualcuno, allora questo qualcuno dovrebbe pensare meglio alle possibili conseguenze di tali piani”, ha affermato ancora Lavrov. “Il corso politico dell’Occidente – ...

8.57 Lavrov:vogliono conflitto più duro "Stati Uniti stanno facendo di tutto per rendere il conflitto in Ucraina ancora più violento": lo ha detto il ministro degli Esteri russo Lavrov in un'intervista Il ministro degli Esteri russo: "La politica occidentale di contenimento totale del nostro paese è estremamente pericolosa. Comporta il rischio di scivolare in uno scontro armato diretto tra potenze n ...