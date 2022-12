Gli Anelli del Potere 2 | nuove foto anticipano la presenza di una misteriosa città forse elfica

Leggi su movieplayer

(Di martedì 27 dicembre 2022) Alcuneaeree ciuno dei luoghi presenti nella seconda stagione de Il Signore degli: Glidel; curiosi? A seguito del grande successo ottenuto con la sua prima stagione, Il Signore degli: Glidelsi è mostrato attraverso alcuneinedite dal set della seconda stagione. Possiamo, quindi, cominciare a farci un'idea nei confronti di unaapparentemente elica "attualmente in costruzione". La prima e sostanziale differenza tra il primo e il secondo arco narrativo de Il Signore degli: Glidelrisiede nelle location in cui la troupe si troverà a lavorare. Se prima le riprese si sono svolte in ...