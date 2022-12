Glass Onion | Rian Johnson è furioso per una scritta che compare nel titolo del film Netflix

(Di martedì 27 dicembre 2022), il regista di- Knives Out, ha recentemente rivelato tutta la sua frustrazione legata aldel suo nuovo. L'uscita di- Knives Out ha immediatamente coinvolto i fan del primo, anche se nelle intenzioniha dovuto sacrificare parte della propria visione a favore del marketing. Il regista ha infatti rivelato di essersi parecchio adirato quando lo hanno spinto a inserire "A Knives Out Mystery" neldel, così da porlo come un seguito diretto della storia precedente. "Ho cercato di renderli autonomi", ha detto in una recente intervista con The ...

Il regista del nuovo film Netflix non voleva che il titolo richiamasse il primo film: 'Sono due storie auto - conclusive'..., l'attesissimo sequel di Knives Out - Cena con delitto , ha da poco debuttato su Netflix raccogliendo ampi consensi di critica e pubblico e esordendo nella prima posizione dei film più ... Glass Onion: Miles Bron è Elon Musk Rian Johnson risponde alla teoria A partire da Ethan Hawke passando per Angela Lansbury, Rian Johnson ha portato in Glass Onion - Knives Out molti volti famosi per una serie di cameo indimenticabili.Rian Johnson ha svelato di essere molto arrabbiato per l'inserimento del sottotitolo Knives Out nel sequel Glass Onion.