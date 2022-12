Glass Onion - Knives Out | tutti i cameo | da Ethan Hawke ad Angela Lansbury

(Di martedì 27 dicembre 2022) A partire dapassando per, Rian Johnson ha portato inOut molti volti famosi per una serie diindimenticabili. C'è un numero incredibile diinOut. Numerosi sono infatti i volti famosi che Rian Johnson ha inserito all'interno della pellicola,indimenticabili. Nel sequel di Cena con Delitto, Daniel Craig è tornato ad indossare i panni del famoso investigatore privato Benoit Blanc il quale deve risolvere il caso del tentato omicidio di un amministratore delegato miliardario. Attenzione, non continuate se non volete scoprire quali volti famosi appaiono nella pellicola! Tra i volti che ...

Il regista del nuovo film Netflix non voleva che il titolo richiamasse il primo film: 'Sono due storie auto - conclusive'..., l'attesissimo sequel di Knives Out - Cena con delitto , ha da poco debuttato su Netflix raccogliendo ampi consensi di critica e pubblico e esordendo nella prima posizione dei film più ... Glass Onion: Rian Johnson non voleva che nel titolo venisse citato Knives Out A partire da Ethan Hawke passando per Angela Lansbury, Rian Johnson ha portato in Glass Onion - Knives Out molti volti famosi per una serie di cameo indimenticabili.Rian Johnson ha svelato di essere molto arrabbiato per l'inserimento del sottotitolo Knives Out nel sequel Glass Onion.