11.35: Per il momento è tutto. L'appuntamento è per le 13.00 per la seconda manche. A più tardi e buona giornata! 11.33: Shiffrin ha dominato lamanche ma ci attende una seconda manche piena di incognite e con temperature alte che si presta a grandissime rimonte perchè la pista tenderà a rovinarsi più in fretta e si è visto che quando è ...Sul traguardo è arrivata scuotendo la testa, come se si potesse fare molto meglio, ma Mikaela Shiffrin è in testa nellamanche deldi Semmering (Aut) - recupero di quello cancellato a Soelden - e il vantaggio sulla seconda (Petra Vlhova) è di 72/100. Le temperature miti hanno messo alla prova la pista e ... Gigante, prima manche: Shiffrin davanti a tutte. Bassino quinta e Brignone settima La statunitense è saldamente al comando. Alle sue spalle la slovacca Petra Vlhova e la francese Tessa Worley. Fronte azzurre: Bassino 5a e Brignone 7a. Uomini impegnati nella seconda prova della disce ...