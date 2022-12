Giappone | a novembre disoccupazione scende al 2 | 5%

(Di martedì 27 dicembre 2022) Tokyo, 27 dic. -(Adnkronos) - Ail tasso diinsi è attestato al 2,5% con un calo dello 0,1 rispetto a ottobre, il primo miglioramento degli ultimi tre mesi. Il ministero degli Affari Interni ha dichiarato che ci sono 67,24 milioni di occupati e 1,65 milioni di disoccupati: i miglioramenti si sono registrati nel settore dell'ospitalità e della ristorazione (+190.000 unità su base annua) mentre il settore manifatturiero ha aggiunto 160.000 posti di lavoro per un totale di 10,45 milioni. Il ministero del Lavoro ha indicato che il rapporto tra le offerte di lavoro e le persone in cerca di occupazione è rimasto a 1,35 - pari a 135 offerte di lavoro ogni 100 candidati, con alcune aziende che sembrano rallentare le assunzioni per evitare un eccesso di personale.

Vendite dettaglio in Giappone su base annuale (YoY) +2,6% , in calo rispetto al precedente +4,3% (la previsione era +3,7%). 27 - 12 - 2022 07:00