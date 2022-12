Gianluigi Guida general manager di Binance in Italia

(Di martedì 27 dicembre 2022) Binance, il principale ecosistema blockchain al mondo e maggiore piattaforma di exchange di criptovalute, espande il team incon la nomina di. Due nuovi ingressi anche nella divisione compliance & regulatory: – Rossella Gancitano in qualità di head of compliance e money laundering reporting officer (Mlro); – Gianfranco Coppola in veste di regulatory reporting officer. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Dealflower

... è questa la missione che da ben quarant'anni annil'attività e la crescita di Cosberg , ... nel 1982, grazie all'idea diViscardi, insieme ai fratelli Ermanno e Antonio. Oggi l'azienda ...... seppure leggera, in quest'ultima tornata di sondaggi rientra Italexit , il partito di... In attesa del congresso, il tracollo più evidente lo registra il Partito democratico sotto la... Binance cresce in Italia e nomina Gianluigi Guida general manager Binance, colosso nello scambio di criptovalute, espande il team in Italia con la nomina di Gianluigi Guida a general manager.Sarà ancora Vito Intini a guidare l'ONAV fino al 2026: tra i progetti più importanti il riconoscimento della figura dell'assaggiatore ...