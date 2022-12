Gianluca Vialli | il gesto fuori dalla clinica

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 27 dicembre 2022)è ricoverato in unaa Londra. Il tumore è tornato a bussare alla sua porta e l’ex calciatore ha dovuto interrompere tutti i suoi impegni lavorativi. Lui stesso ha dato l’annuncio che ha nuovamente messo in ansia il mondo del calcio: “Al termine di una lunga e difficoltosa ‘trattativa’ con il mio meraviglioso team di oncologi ho deciso di sospendere, spero in modo temporaneo, i miei impegni professionali presenti e futuri. L’obiettivo – prosegue– è quello di utilizzare tutte le energie psico-fisiche per aiutare il mio corpo a superare questa fase della malattia, in modo da essere in grado al più presto di affrontare nuove avventure e condividerle con tutti voi. Un abbraccio”. Le sue condizioni non sono rassicuranti. Nei giorni scorsi la Gazzetta dello sport ha rivelato che c’è stato un ...