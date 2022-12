Gf Vip ieri sera | Nikita e le frasi su Sarah Altobello | cosa ha detto? VIDEO

(Di martedì 27 dicembre 2022) Luca Onestini ha rivelato achePelizon avrebbe messo in giro pesanti pettegolezzi sul suo conto: mahala concorrente del Gf Vip e quali sarebbero leincriminate? Di seguito tutti i dettagli. Leggi anche: Gf Vip, Antonella Fiordelisi preferita: televoto truccato? Percentuali invertite Gf Vip, Luca Onestini...

Tag24

Nuova tornata di Nomination della settima edizione del Grande Fratelloche deciderà le sorti di coloro che andranno al televoto. Si apre ufficialmente il televoto: chi vuoi Salvare Tra Oriana ...Ma vediamo tutto quello che è successo grazie al Video Mediaset: Chi sono i concorrenti nominatisera, 26 dicembre al GFsera le nomination si sono svolte sia in modo Palese che nel ... Chi è uscito dal Grande Fratello VIP ieri sera 26 dicembre ... Grande Fratello Vip ieri sera, Nikita Pelizone e le frasi su Sarah Altobello rivelate da Luca Onestini: ecco cosa ha detto VIDEO ...Stasera in tv, lunedì 26 dicembre 2022, torna l'appuntamento con il Fratello Vip 7 (Canale5, dalle ore 21,40). Una puntata, quella condotta come sempre da Alfonso Signorini, con una… Leggi ...