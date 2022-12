GF VIP | Attilio Romita contro Alberto De Pisis | «Pezzo di merd*» | ma cosa è successo durante la pubblicità?

Leggi su donnapop

(Di martedì 27 dicembre 2022), concorrente del Grande Fratello Vip 2022, sta facendo un percorso molto chiacchierato all’interno della casa più spiata d’Italia. Ma non per questo, tra i più felici. Lasciato in diretta dalla compagna di sempre Mimma, per via di alcune avances che l’ex mezzobusto del Tg 1 ha perpetrato nei confronti della coinquilina Vippona Sarah...