“GF Vip 7” | Luca Salatino dopo l’addio al reality torna sui social | “Per me è stato un percorso intenso”

Leggi su tvzap

(Di martedì 27 dicembre 2022) News tv. “GF Vip 7”,alsu Instagram. Il Vippone ha abbandonato il famoso programma di Canale 5,mesi trascorsi in sofferenza. Sicuramente ha vissuto dei momenti positivi e si è distinto per essersi messo a disposizione dei concorrenti per preparare pranzi e cene, ma la reclusione forzata nella casa più spiata d’Italia non gli ha fatto bene. In tantissime occasioni è scoppiato a piangere a causa della mancanza della sua fidanzata Soraia, conosciuta nel programma di Maria De Filippi Uomini e Donne e proprio per lei ha deciso dire a casa.Leggi anche –> “GF Vip 7”, la scoperta choc su Antonella Fiordelisi “GF Vip 7”,...