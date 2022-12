Germani Brescia | il cammino fin qui in EuroCup

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 27 dicembre 2022) Continua ilinper la, che tornerà però a pensarci il 10 gennaio del nuovo anno. In quella data infatti i biancoblu incontreranno Joventut nella gara valida per la decima giornata. Andiamo però a vedere come sta procedendo il loronella competizione., un buon passo ma bisogna tener alta l’attenzione(Crediti foto: PallacanestroTwitter)Attualmentesi trova in settima posizione dopo nove incontri disputati con uno score di 4 vittorie e 5 sconfitte. Se al termine delle sfide previste dal girone la posizione dovesse essere questa, i biancoblu si conquisterebbero un posto nella fase ad eliminazione dirette ...