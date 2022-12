Genoa | riecco Criscito | 'Felice di essere tornato a casa' FOTO

Genova24.it

Più che "a volte ritornano", nel caso del rapporto tra Domenico Criscito e ilè il caso di dire "spesso ritorna". Quello ufficializzato in queste ore, infatti, è il quinto ritorno del difensore napoletano in rossoblù . Il primo risale al 2003, ovvero al primo anno in ......per 2 - 0 al. Dal 1968 al 1988 le due compagini si affrontarono per 11 volte solo in serie B e dopo aver vinto a pari merito il campionato nel 1989 con Scoglio e Salvemini in panchinala ... Genoa, è ufficiale: riecco Mimmo Criscito, obiettivo cancellare l’errore nel derby Il quinto ritorno al Genoa è l'occasione per sostituire l'amaro epilogo della scorsa stagione con un happy ending ...Sono 40 i precedenti in Puglia tra Bari e Genoa, l'ultima volta nel 2011 in A. Genoa vittorioso in 7 occasioni di cui 2 a tavolino ...