Genitori gay | resta la dicitura “padre” e “madre” sulla carta di identità

(Di martedì 27 dicembre 2022) A inizio dicembre 2022 la Commissione Europea ha sottolineato la necessità di riconoscere igay come un’unica famiglia, in modo tale da uniformare negli Stati membri le normealità. In Italia, però. la strada affinché questo avvenga sembra essere ancora lunga. Per le famiglie LGBT+, infatti,ancoradila” e ““, nonostante la recente sentenza emessa dal Tribunale di Roma, che aveva invitato a passare ai termini “genitore 1” e “genitore 2?. Su questo aspetto il Ministro per la Famiglia e delle Pari Opportunità nel Governo Meloni Eugenia Roccella è stata abbastanza chiara: la decisione dei giudici vale solo per quel caso specifico e non a livello ...