Agenzia ANSA

Sisotto ai livelli dello scorso 23 gennaio, vigilia dell'attacco russo in Ucraina, ilnaturale sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti futures sul mese di gennaio cedono l'1,56% a 81,68 ...Sialta la tensione sui titoli di Stato, pur con il differenziale tra Btp e Bund decennali ... In calo invece ilnaturale ( - 0,98% a 82,16 euro al MWh ad Amsterdam). In calo il dollaro a 0,... Gas: si mantiene sotto ai livelli ante-guerra tra Russia-Ucraina ... (ANSA) - MILANO, 27 DIC - Si mantiene sotto ai livelli dello scorso 23 gennaio, vigilia dell'attacco russo in Ucraina, il gas naturale sulla ...Il prezzo del petrolio greggio WTI si arrampica sugli 80 dollari, mentre il gas naturale resta volatile e vicino al supporto di 5$.