Gas e benzina | segnali decisivi | un 27 dicembre clamoroso sui mercati?

(Di martedì 27 dicembre 2022) I prezzi die diesel ancora in calo sulla rete carburanti. Non si registrano nuovi movimenti sui prezzi raccomandati dei due prodotti, ma il monitoraggio dei prezzi praticati alla pompa mostra medie in discesa a valle dei precedenti ribassi (le quotazioni internazionali nel frattempo sono ferme per festività). Venendo al dettaglio della rete nazionale, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 26, il prezzo medio nazionale praticato dellain modalità self è 1,630 euro/litro (1,644 il valore di venerdì), con i diversi marchi compresi tra 1,619 e 1,639 euro/litro (no logo 1,634). Il prezzo medio praticato del diesel self va a 1,695 euro/litro (contro 1,710), con le compagnie tra 1,684 e 1,703 euro/litro (no logo 1,7). ...