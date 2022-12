Funerali di Stato per Frattini | presenti le quattro cariche più alte della Repubblica – Il video

(Di martedì 27 dicembre 2022) Dopo un Consiglio dei ministri lampo, convocato ad hoc per concedere le esequie dia Franco, è iniziata verso mezzogiorno la cerimonia funebre in memoria del presidente del Consiglio di. La basilica dei Santi Apostoli di Roma è gremita di autorità. Ad ascoltare la celebrazione eucaristica del cardinale Giovanni Battista Re ci sono lepiùdello: il presidenteSergio Mattarella, i presidenti delle Camere Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Lato esecutivo, partecipano al rito anche il ministroDifesa Guido Crosetto, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il ministro dello Sviluppo economico Adolfo Urso, ...

Agenzia ANSA

C'erano anche il presidente del Coni Giovanni Malagò, il comandante generale dei Carabinieri il capo della polizia, e i vertici di Guardia di Finanza e Polizia Penitenziaria."E'un uomo di ...ROMA - Si sono celebrati questa mattina nella basilica Santi Apostoli di Roma idiper il presidente del Consiglio diFranco Frattini. Il feretro dell'ex ministro degli Esteri, deceduto a 65 anni dopo una malattia, èaccompagnato dalle lacrime e dalla ... A Roma i funerali di Stato di Frattini. L'omaggio della politica Presenti alla cerimonia anche presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni e i presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa ...L'arrivo nella chiesa dei Santi Apostoli del feretro del presidente del Consiglio di Stato ed ex ministro degli Esteri, Franco Frattini, per i funerali di Stato alla presenza delle più alte cariche is ...