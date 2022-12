Francia | «Quando guarderete questo filmato | sarò morto» | le ultime parole di un iraniano prima di suicidarsi per protesta – Il video

Leggi su open.online

(Di martedì 27 dicembre 2022) «». Sono state queste ledi addio di Mohammad Moradi, un 38enneche si è suicidato ieri, 26 novembre, gettandosi nel Rodano a Lione, in, per attirare l’attenzione sulla situazione del suo Paese. L’Iran è scosso da diversi mesi da cortei e manifestazioni per un profondo dissenso da parte della cittadinanza a seguito dell’uccisione di Mahsa Amini, la 22enne curdo-iraniana morta sotto custodia della polizia morale dopo essere stata fermata per non aver indossato correttamente il velo. Il 38enne è stato trovato annegato nel tardo pomeriggio di ieri, secondo quanto riferisce la polizia locale. «La polizia sta attaccando le persone, abbiamo perso molti ...