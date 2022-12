Francesca Ercolini | giudice trovata morta in casa | il corpo scoperto da marito e figlio Aveva 51 anni

ilmessaggero.it

Una scoperta tragica in un giorno di festa, il 26 dicembre., magistrato di 51 anni, presidente della seconda sezione civile del Tribunale di Ancona , è stata trovata senza vita, dal marito e dal figlio adolescente, appena rientrati in casa, ...A Pesaro la tragedia nel giorno di Santo Stefano: il corpo della giudiceè stato trovato senza vita dal marito poco dopo mezzogiorno. Le cause del decesso sono ancora in fase di accertamento. La giudicetrovata morta dal marito, cos'è ... Francesca Ercolini, giudice trovata morta in casa a Pesaro: aveva 51 anni. A scoprire il corpo il marito A rinvenire il corpo senza vita della donna sono stati i familiari che hanno immediatamente lanciato la richiesta di aiuto. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e la volante della polizia. Inutili ...La giudice Francesca Ercolini giaceva senza vita nella sua abitazione: si esclude l'aggressione esterna, possibile l'autopsia. Aveva 51 anni ...