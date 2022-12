Forza Italia chiederà la proroga delle concessioni balneari

ilmattino.it

Per questo chechiederà, con un emendamento nel decreto Milleproroghe, di posporre queste date in modo tale che governo e maggioranza abbiano il tempo di affrontare, nei modi dovuti, l'......cui ci siamo innamorati da subito e di cui già all'anteprima a Venezia avevamo percepito la, ...di aver avviato una proficua relazione industriale e di cui abbiamo già distribuito in... Morto l'ex senatore di Forza Italia Cosimo Izzo Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...«A poche ore dalla seduta del Consiglio Comunale, il partito democratico dell'Unione Comunale di Lucca esprime compatto la propria contrarietà alla mozione con la quale la maggioranza intende cancella ...