Foggia tra omicidi | clan e pochi magistrati Il procuratore | “Perfino i colleghi non vogliono stare qui C’è il deserto giudiziario | lo Stato è percepito lontano”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 dicembre 2022) L’ultimo morto ammazzato aveva solo 21 anni. Il suo killer appena 17: gli ha scaricato addosso quasi quattro colpi di pistola per una contorta vicenda legata di piccoli furti e una richiesta estorsiva. Quello di Nicola Di Rienzo èsolo l’ultimo dei 15contati nella provincia pugliese dove opera la mafia più feroce d’Italia dichiarata dall’exnazionale Antimafia, Federico Cafiero De Raho, il “nemico numero uno dello”. Eppure nonostante il lavoro insistente di forze di polizia e, nelno qualcosa ancora non torna. Più di un agguato mortale al mese, sei comuni sciolti per infiltrazioni negli ultimi cinque anni, le bombe agli imprenditori che non pagano il pizzo, una gioventù cattiva che genera violente baby gang. La ‘guerra’ però ancora non ...