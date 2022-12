Flat tax al 15% | fino a 6 500 euro di risparmi in un anno per le partite Iva

la Repubblica

Inoltre fino a 100 mila euro viene applicata laincrementale del 15% sulla differenza tra l'incremento e il reddito più alto dell'ultimo triennio. La Legge di Bilancio conferma il taglio ...Per la Uil laè "sbagliata e incostituzionale" . Gli interventi sul fisco contenuti nella legge di bilancio approvata dalla Camera sono profondamente iniqui e ingiusti per i lavoratori ... Flat tax contro regime ordinario. Un elettricista può guadagnarci 8mila euro l'anno. Per le imprese meglio un… Con la manovra di Bilancio che verrà approvata nei prossimi quattro giorni, una delle grandi novità riguarda la Flat Tax.Oltre alla conferma della Flat tax solo per i lavoratori autonomi, la manovra introduce per i dipendenti una riduzione della tassazione da 10 a 5% sui premi di produttività a partire dal 2023 ...