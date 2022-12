Fiumicino | auto esce di strada e finisce nel canale | paura all’alba

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 27 dicembre 2022)stamattina sul litorale romano dove un’è finita dentro ad un. L’incidente è avvenuto alle prime luci del giorno di oggi, martedì 27 dicembre 2022, a. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco.in unin Via Costalunga aErano circa le 6.15 quando è scattata la segnalazione per il sinistro. Sul posto, in Via Costalunga all’incrocio con Via Passo della Sentinella, è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco di Ostia (la 13/A, ndr) che ha provveduto ad estrarre il conducente del veicolo per poi affidarlo al 118. Le condizioni della persona non sarebbero gravi. In fase di ricostruzione la dinamica dell’incicente. In aggiornamento su Il Corriere della Città.