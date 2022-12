Fiumi d’acqua e fango travolgono la città di Petra | il video dei turisti portati in salvo

(Di martedì 27 dicembre 2022) Un’improvvisa ondata di maltempo, caratterizzata da piogge torrenziali, ha investito ieri la Giordania, creando anche situazioni di emergenza. Una delle zone colpite è stata la località archeologica didove un’improvvisa fiumana di acqua ha investito gli stretti passaggi scavati nella roccia. Comitive di escursionisti sono state tratte tempestivamente indai servizi di emergenza. Altre inondazioni sono state segnalate nella zona di Amman, sulla sponda del mar Morto e nei pressi della costa del mar Rosso. Le autorità hanno chiesto agli automobilisti in viaggio in località desertiche di mantenere la massima vigilanza e di seguire le istruzioni impartite dalle autorità. Oggi le condizioni meteorologiche si sono stabilizzate. Il premier Bisher Khasawneh ha tuttavia dato istruzione ai servizi di emergenza di mantenere ancora un elevato stato di ...

Il Fatto Quotidiano

