Fiorentina | ripresi gli allenamenti | manca solo Amrabat

(Di martedì 27 dicembre 2022) Dopo quattro giorni di riposo per le festività natalizie, lasi è ritrovata oggi pomeriggio nel Centro sportivo Davide Astori per riprendere la preparazione in vista della ripresa del campionato. AssenteSofyan, che dopo i Mondiali sta trascorrendo un periodo di vacanza ed è atteso a Firenze il primo gennaio: il marocchino non potrà essere a disposizione di Vincenzo Italiano per la prima sfida del 2023 in programma il 4 gennaio al Franchi contro il Monza, né per quella prevista per sabato 7 contro il Sassuolo. I viola disputeranno venerdì prossimo l’ultima amichevole contro la Primavera di Alberto Aquilani. SportFace.