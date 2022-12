Fiorentina | ripresi gli allenamenti | assente solo Amrabat

(Di martedì 27 dicembre 2022) Ladi Vincenzo Italiano ha ripreso gliin vista della ripresa della Serie A. I dettagli Dopo quattro giorni di riposo concessi da Vincenzo Italiano per le festività natalizie, lasi è ritrovata oggi al centro sportivo Davide Astori per prepararsi al ritorno della Serie A. Tutti presenti tranne Sofyanche rimarrà in vacanza fino al primo gennaio. Il centrocampista marocchino è infatti stato impegnato nella semifinale del Mondiale 2022 in Qatar contro la Francia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

