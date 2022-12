Fiorentina-Monza | probabili formazioni | quote e dove vederla

(Di martedì 27 dicembre 2022) Gara valida per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. I viola non possono fallire la qualificazione in Europa, i brianzoli cercano la salvezza in anticipo.si giocherà mercoledì 4 gennaio 2022 alle ore 18.30 presso lo stadio Franchi.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE? I viola hanno conquistato tre vittorie nelle ultime cinque partite, ma sono reduci dalla sconfitta in extremis contro il Milan. L’obiettivo è la qualificazione in Europa League che adesso però dista otto lunghezze. Ottimo il rendimento fin qui ottenuti dai brianzoli che si affacciano per la prima volta in massima serie. Sono 16 i punti ottenuti con ben 9 di vantaggio sulla zona retrocessione. Nelle ultime cinque partite hanno ottenuto 2 vittorie. LE...

Duello Fiorentina-Monza per Brekalo: i viola sono leggermente in vantaggio per l'ex Torino Josip Brekalo verso il ritorno in Serie A. Secondo le indiscrezioni riportate da La Nazione, il nazionale croato ex Torino piace molto a Fiorentina e Monza, pronte a darsi battaglia per la prossima se ...Tra Fiorentina e Monza il duello non ci sarà solo sul campo, ma si sta sviluppando anche in ambito di mercato con un bel testa ...