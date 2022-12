Finanziaria | oggi al Senato l’ultimo passaggio di una manovra mediocre

Sky Tg24

L'ultima settimana del 2022 cominciaa Wall Street con la paura che il prossimo possa essere un anno di recessione, negli Stati ... anno della crisiprovocata dai mutui subprime. La ...La manovradel neo - governo Meloni, invece di porre l'attenzione su queste questioni ... Posto chetale ruolo non può essere ricoperto da forze come il PD che niente ha fatto, in ... Manovra governo Meloni, le news: via libera della Camera alla legge di bilancio (Teleborsa) - L'obiettivo dell'ultimo meeting della Banca centrale europea (BCE) "era chiarire che il tasso terminale potrebbe essere superiore a quanto previsto da molti partecipanti al mercato. Il..Riprende oggi in Senato il tour de force per approvare nei tempi la manovra. Dopo l'ok del Consiglio dei ministri del 22 dicembre e il via libera all'alba ...