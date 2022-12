Globalist.it

L'esaltazione da parte di alcuni esponenti delMeloni nei confronti dell'Msi non è passata inosservata. Sul suo profilo Facebook, Emanueledel Pd ha duramente attaccato l'esecutivo e il presidente del Senato Ignazio La Russa. "......pugnalatore di quel, Matteo Renzi'. Gualtieri: "Perché il Pd non è a rischio scissione". E su Bonaccini e Schlein... L'incontro del 23 dicembre 2020 alla stazione di servizio diRomano ... Fiano (Pd): “Il governo esalta i fascisti dell’Msi, perché il Parlamento tace” Emanuele Fiano (Pd): "Signori, in questi giorni l'esaltazione dell'Msi, partito fondato dai fascisti reduci di Salò, come Almirante e Romualdi, è ormai ai massimi livelli".Finora in tanti si sono chiesti perché Matteo Renzi abbia incontrato l'agente segreto Marco Mancini in autogrill, alla vigilia del Natale ...