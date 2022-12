Ferrero e Armani | miliardari italiani Forbes

Corriere della Sera

A maggioè stata anche indicata dallo studio Randstad Employer Brand Research come miglior ... I primi dieci Il podio dei più ricchi d'Italia è completato da Giorgio, con un patrimonio di ...A seguire troviamo Giorgio, anche se si trova parecchio distante da. Il patrimonio del noto stilista e fondatore dell'omonimo gruppo di moda ammonta a 6,6 miliardi. Nella nuova ... Ferrero, Armani ma anche Crippa e Denegri: chi sono i nuovi miliardari italiani, la classifica completa La famiglia che guida il gruppo leader nella produzione di fiale e contenitori farmaceutici supera Giuseppe De’Longhi (nono). Nelle parti alte della classifica nazionale anche Giuliana e Luciano Benet ...Anche quest'anno resta l'uomo più ricco d'Italia. Sommando i patrimoni degli italiani presenti in lista dal secondo al settimo posto non si eguaglia la ricchezza del presidente esecutivo del gruppo do ...