Autosprint.it

E anche in un'intervista rilasciata al sito The Race , il monegasco dellaha ricordato l'... Ripensando'ultima stagione, ne ho commesso uno che mi è costato caro in Francia" . La reazione ...... a bollarne la guidabilità pari a quella di un camion, la643, progetto per la stagione 1991 , introdotto a metà campionato, dal GP di Francia, verrà'asta battuta da RM Sotheby's. Sarà ... Ferrari, all'asta la F1-91 643 di Alesi ROMA - Charles Leclerc sin dagli esordi in F1 non è mai sfuggito dalle proprie responsabilità. E anche in un'intervista rilasciata al sito The Race, il monegasco della Ferrari ha ricordato l'errore co ...Il progetto evoluzione della F1-91 verrà battuto da RM Sotheby's a Parigi. Verrà ricordata per l'appellativo dato da Prost e il successivo licenziamento del Professore ...