Femminicidio a Trapani | il marito | «Mi ha detto che voleva andare via di casa per sempre Lì ho visto un fantasma»

(Di martedì 27 dicembre 2022) «Abbiamo discusso per alcuni minuti e lei mi ha ribadito che se ne sarebbe andata daper, accontentandosi di vedere i bambini per un’ora a settimana. In quel momento houn». Così ha risposto alle domande del gip l’ex pescatore Ernesto Favara, accusato di aver ucciso a coltellate la moglie 29enne Maria Amatuzzo nella lorodi Marinella di Selinunte (), il giorno della vigilia di Natale. All’arrivo dei carabinieri presso l’abitazione della coppia, dove è avvenuto l’omicidio, l’uomo è stato trovato con l’arma ancora in mano. Questa mattina, 27 dicembre, si è svolto l’interrogatorio al Tribunale di Marsala. Il 63enne, assistito dal legale Margherita Barraco, ha ricostruito cosa sarebbe successo quel giorno e ha ripercorso gli attriti tra i due che ...