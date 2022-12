Federica Pellegrini pubblica questo selfie in bagno | ma i fan notano il dettaglio dallo specchio

Leggi su ilovetrading

(Di martedì 27 dicembre 2022) Uno scatto su Instagram: tanto è bastato per far finire l’ex campionessa azzurra di nuoto, e giudice di Italia’s Got Talent,, nel mirino del chiacchiericcio gossip e social. Ecco cosa è successo. Notate qualcosa di strano inscatto dito sui social? No? Eppure, tantissimi followers e fan della Divina hanno subito inquadrato il cambiamento. Scopriamo insieme cosa è successo. Lo scatto allo“tradisce”(Ilovetrading.it)Lei è una delle più grandi atlete italiane di sempre, campionessa di nuoto, per anni stella italiana nel panorama mondiale. Stiamo parlando diche, dopo le grandi performance delle ...