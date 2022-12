(Di martedì 27 dicembre 2022) Due giorni prima del match contro il Lens valido per la 16esima giornata di Ligue 1, l’allenatore del Nizza, Lucien, ha parlato in conferenza stampa. Ha toccato anche l’argomento Aaron. Il centrocampista gallese non è mai piùdopo l’esperienza delin Qatar. «Abbiamo fatto una buona preparazione. C’erano molti assenti per infortunio. Parlo di Diop, Lemina e degli assenti per via dei Mondiali. Ma è andata diversamente». Sofiane Diop, Mario Lemina e Andy Delort ci saranno contro il Lens? «Hanno ricominciato ad allenarsi questa settimana, quindi c’è ancora del lavoro da fare. Per Lens, non lo sappiamo esattamente. Per Lemina e Diop, si sono infortunati a Lione, sono passate cinque settimane. Sono tornati con noi, si allenano al massimo, ma solo da ieri. Per Delort è stato assente due ...

Allenatore: Laurent Blanc NIZZA (4 - 4 - 2): Schmeichel; Atal, Todibo, Dante, Lotomba; Boudaoui,, Lemina, Brahimi; Pepe, Laborde. Allenatore: LucienDove vedere la partita in TV e ......al momento al 13° posto in classifica e questo mette sotto pressione l'attuale allenatore Lucien. Il Nizza si è classificato quinto lo scorso anno e ha recentemente ingaggiato Aaron, ... Favre: «Ramsey Non è mai tornato. Era molto deluso dal Mondiale ... In questo lunedì 26 dicembre ricorre un evento speciale per un ex giocatore della Juventus. Aaron Ramsey, adesso trasferitosi in Francia nelle file del Nizza, festeggia infatti 32 anni.