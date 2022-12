Fantasanremo 2023 regolamento | come si gioca? Come partecipare? Baudi | costo cantanti | quotazioni

Adnkronos

A mezzogiorno di oggi, 27 dicembre, ilha aperto le iscrizioni in vista dell'edizionedel Festival della canzone italiana , in programma dal 7 all'11 febbraio prossimi. Il gioco, consistente nell'organizzare e gestire ...'Un risultato oltre ogni possibile aspettativa', commenta all'Adnkronos, uno dei fondatori del, Giacomo Piccinini. Leggi anche > Michelle Hunziker futura nonna, il tenero abbraccio ad ... Sanremo 2023, boom FantaSanremo: subito più di 50.000 squadre iscritte Sanremo 2023 scalda i motori e il FantaSanremo lo segue con numeri da record. Il gioco virtuale ha aperto alle 12 del 27 dicembre, come previsto, le iscrizioni per la gara canora in partenza il 7 febb ...A poche settimane da Sanremo ha aperto ormai il FantaSanremo. Le iscrizioni in sole due ore e mezza hanno totalizzato oltre 40.000 squadre. Per rendere l'idea del boom senza precedenti, nel ...