Famiglia sterminata nel Donetsk | Kiev accusa il gruppo Wagner | la Russia nega

Fanpage.it

Guerra in Ucraina e crimini di guerra : nella città ucraina di Makeevka , nella regione di Donetsk , unadi 8 persone, fra cui 4 bambini, il più piccolo dei quali di 1 anno, è stata uccisa a colpi d'arma da fuoco. Lo riporta Ukrainska Pravda, che cita il consigliere del sindaco di Mariupol, Petr ......49 Le assurde previsioni di Medvedev per il 2023 (e la reazione ammirata di Elon Musk) 14:19 MiG russi in volo, allarme in tutta l'Ucraina 13:47dal gruppo Wagner nella regione ... Orrore in Ucraina, famiglia sterminata: 3 bambini uccisi con un colpo ... Nella città ucraina di Makeevka, nel Donetsk, una famiglia di 8 persone, fra cui 4 bambini è stata uccisa a colpi d'arma da fuoco. KIev accusa il gruppo Wagner la Russia parla di rapinatori ...Giorno 306. Il conflitto sul suolo ucraino prosegue sempre più feroce. Nella regione di Donetsk, a Makiivka, città sotto il controllo russo, alcuni uomini, al momento non identificati, avrebbero sterm ...