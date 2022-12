Fabian O’Neill ha lasciato il segno

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 27 dicembre 2022) Quella diè una storia di dissipazione del talento, ma anche di rimpianti per interposta persona, meno suoi che di chiunque altro. Una storia che ha molto a che vedere con la percezione del nostro concetto di nostalgia. Non è una storia di what if – perché what if, nella carriera di Fabián, nella vita di Fabián, casomai le due cose fossero scindibili, non ci sono mai stati, non ha mai voluto ci fossero, non davvero. Ciò che rimpiangeremo non è il calciatore che è stato, e forse neppure quello che non è riuscito – per quel tipo di impedimenti contingenti che si chiama vita – a essere. Ciò che ci fa commuovere, piuttosto, che ci spinge a ricordarlo col cuore spezzato, è un’idea di eterna incompiutezza, di fragilità, di impossibilità. Eppure, di bellezza. Di estrema prossimità, e al tempo ...