F1 | Toto Wolff fa pretattica | “Sarà difficile per la Mercedes vincere il Mondiale 2023”

(Di martedì 27 dicembre 2022) Volare basso e fare anche un po’ di. Sono un po’ queste le sensazioni relativamente alle esternazioni del Team Principal della. Il manager austriaco, al podcast Beyond the Grid, ha espresso la sua idea in vista deldi F1 e il suo concetto è il seguente:difficilmente potràil titolo. “A voler essere logici, la Red Bull è stata molto dominante durante la stagione 2022, altrimenti non avrebbe vinto 17 gare.moltoavere un percorso di sviluppo più veloce del loro e di quello della Ferrari“, le parole di, riportate dall’Ansa. “Non si tratta di una mancanza di carico, ma di un problema nel far funzionare il downforce sulla ...

