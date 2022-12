Ex carabiniere si barrica in casa a Pavullo | prima rilascia la moglie | poi si arrende

ilGiornale.it

In casa sono state trovate diverse armi e secondo quanto è emerso l'ex, prima di rilasciare la moglie, una 77enne originaria di Pavullo (Modena), l'ha minacciata più volte dicendole che l'...in pensione barricato in casa: cosa è successo L'episodio è accaduto in via Prediera. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo era armato e dopo aver consegnato sua moglie, i negoziatori ... Ex carabiniere si barrica in casa, è armato Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Netta la supremazia milanese, su una Varese comunque mai arrendevole, grazie alle triple di Baron e Luwawu-Cabarrot e al lavoro fisico di Melli ...