Evasione dal Beccaria | Salvini | «Mancano risorse e personale Presto un grande piano di edilizia carceraria»

Leggi su open.online

(Di martedì 27 dicembre 2022) «Ho firmato i lavori per quel carcere già alcune settimane fa, ma ci sono problemi infrastrutturali in tanti carceri italiani». Lo ha detto il leader della Lega e ministro delle Infrastrutture Matteo, tornando sul caso deldi Milano, dove il giorno di Natale sette ragazzi detenuti dell’istituto penale per minorenni sono fuggiti dopo aver distratto l’unico agente di guardia e scavalcato il muro con un lenzuolo. «Undiper costruire nuove carceri sarà portato da me all’attenzione di altri colleghi», ha annunciatoa margine della cerimonia di inaugurazione della nuova tangenziale est di Verdello (Bergamo), «perché è fondamentale mettere a posto le strutture che ci sono e costruirne di nuove». La promessa del ...