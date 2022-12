Eva Henger | il lato B bollente al cinema | si gira e mostra le mutandine

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 27 dicembre 2022) Evanon ha intenzione di perdere la propria bellezza celestiale e anche nell’ultimo periodo ha saputo realizzare uno scatto magico. Sono ormai tanti anni che il mondo dello spettacolo ha la fortuna e l’onore di poter ammirare tutta la bellezza celestiale di Eva, con la stupenda ungherese che anche negli ultimi anni sta continuando a essere considerata unica nel proprio genere. Ansa FotoIl successo della magiara è ormai molto datato, tanto è vero che già negli anni ’90 aveva avuto modo di potersi affermare giorno dopo giorno nella realtà dello spettacolo, passando sia dalla televisione che dal teatro. Ovunque ci fosse modo di poterre tutto il proprio splendore unico non mancava mai occasione di poter essere ben presente in ogni circostanza, con Eva che adesso ha capito dove tira il vento. I social network non sono ...