Energia | le cinque sfide per il 2023

Leggi su lombardiaeconomy

(Di martedì 27 dicembre 2022) Simone Tagliapietra, ricercatore nella Facoltà di Scienze Politiche e sociali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, ha tracciato per la rivista “Nature” alcuni possibili scenari del mercato energetico. Co-autore dell’articolo, che sarà pubblicato sul numero di fine anno della prestigiosa testata internazionale, Andreas Goldthau, direttore della Willy Brandt School presso l’Università di Erfurt. «Se i Paesi accelereranno il passaggio all’verde sarà uno dei quesiti chiave del prossimo anno» Come cambierà la mappa dell’globale? I prezzi alle stelle dell’spingeranno la produzione di energie rinnovabili? Come muterà il panorama industriale? Quali saranno gli impatti economici sul lungo periodo? La crisi energetica influenzerà le azioni per contrastare il cambiamento climatico? Sono le...