Elijah Wood si scaglia contro la lista dei peggiori film del 2022 di Variety | Pratica inutile e volgare

(Di martedì 27 dicembre 2022) La star de Il signore degli anellisi ètaladeidelstilata da, che include Minions: The Rise of Gru e Amsterdam definendola. In un tweet,ha condannato ladeidelstilata da, definendola una "". L'attore, che ha interpretato Frodo Baggins nella trilogia de Il Signore degli Anelli di Peter Jackson, ha criticato su Twitter unacompilata da...

Il Signore degli Anelli - Il Ritorno del Re , il film in onda stasera in tv alle 21.05 su 20 : film avventura, fantasy, azione del 2003 di Peter Jackson, con, Billy Boyd, Dominic Monaghan,...Il Signore degli Anelli - Le Due Torri , il film in onda stasera in tv alle 21 su 20 : film avventura, azione, fantasy del 2002 di Peter Jackson, con, Ian McKellen, Viggo Mortensen, Sean ...