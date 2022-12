Elezioni Regionali Lombardia | come e quando si vota | i candidati

RomaToday

Lazio: scende in campo anche Unione Popolare con Rosa RinaldiLazio, per il Terzo Polo si candiderà anche Luca Andreasi Iscriviti alla newsletter...sensazione Oltre al generale senso di insicurezza di un partito ancora sotto choc per le... E non finisce qui, perché le primarie del Pd si intrecciano in maniera diabolica con lein ... Elezioni regionali, il M5s sceglie Donatella Bianchi: sarà lei a sfidare D'Amato e Rocca Il presidente ricandidato snobba i suoi sfidanti Majorino e Moratti: "Raccontano favole per denigrare la regione e la nostra comunità che si impegna e continua a produrre lavoro e ricchezza per tutti ...Il Movimento 5 stelle punta sulla tv. È Donatella Bianchi la candidata di Giuseppe Contre alla Regione Lazio. "Incarna ...